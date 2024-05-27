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922 KORG コルグ デジタルマルチトラックレコーダー D16XD
商品番号 E60721174719
商品名

922 KORG コルグ デジタルマルチトラックレコーダー D16XD
ブランド名 Evital
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認OK。各コントロール、動作しております。本体の出品になります以上、よろしくお願いします。
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