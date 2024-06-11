金森映井智　日の出鶴　夫婦鶴　恋人鶴　親子鶴　彫金　美術品　ア-ト　インテリア

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商品詳細
重要無形文化財保持者作家 金森映井智 題名 日の出鶴 彫金絵画額装作品サイズ 40x31cm額縁サイズ 58x49x5cm強固アルミ額 前面アクリル、壁掛け縁起良い鶴の美術品です前面には綺麗な状態ですが額縁裏面に小傷、シミ、汚れ、あります現状出品です
http://narcologia.ru/goods/tenet486363.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln672602.html
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