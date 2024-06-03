

Jun´s P1 ピッコロトランペット マウスピース-



ウィリーズ / ピッコロトランペット用マウスピース Andre Henry PIC ...



Jun's Nostalgia Lite 3-1 マウスピース トランペット | labiela.com



Jun's ジュンズ ピッコロトランペット用マウスピース P2 GP【西巣鴨 ...



トランペット マウスピース jun's - 管楽器



ピッコロトランペットのマウスピース その１ - trptaka 高く長く行く ...



JUn'S トランペットマウスピース Piccolone【西巣鴨】 - 服部管楽器 ...



管楽器・吹奏楽器 トランペット用アクセサリ ｜イケベ楽器店



ピッコロのマウスピースを吟味する。 | 喇叭吹きのディープな日常



CarolBrass ( キャロルブラス ) N7775 SP ピッコロトランペット 銀 ...



JK｜トランペットマウスピース



ウィリーズ / ピッコロトランペット用マウスピース Andre Henry PIC ...



2023年最新】ピッコロトランペット マウスピースの人気アイテム - メルカリ



P１、P２ | ～東南アジアに住むラッパ吹きのマッピ製作と日常のブログ～



ウィリーズ / ピッコロトランペット用マウスピース Andre Henry PIC ...

楽器整理のため出品します。Jun'sRenaissanceBrassworksトランペットシャンクのピッコロトランペットマウスピースです。スペックとしてはバック7EW相当ジャズのリード用に購入されることもあると伺ったことがあります。現在入手困難となり、今後手に入れることは難しいメーカーでもあることから非常に悩みましたが、コレクションしておいても可哀想なので、どなたか大切に使って頂ける方にお譲りします。急いでお取引するつもりはありませんので、お値引交渉は御遠慮ください。とはいえ、中古品であることから、その点ご理解の上ご検討くださいますようお願いします。素人ですが、洗浄、消毒の上、梱包して発送いたします。(箱はありませんが、厳重に梱包いたします。)種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者