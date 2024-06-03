Jun´s P1 ピッコロトランペット マウスピース

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商品詳細
楽器整理のため出品します。Jun'sRenaissanceBrassworksトランペットシャンクのピッコロトランペットマウスピースです。スペックとしてはバック7EW相当ジャズのリード用に購入されることもあると伺ったことがあります。現在入手困難となり、今後手に入れることは難しいメーカーでもあることから非常に悩みましたが、コレクションしておいても可哀想なので、どなたか大切に使って頂ける方にお譲りします。急いでお取引するつもりはありませんので、お値引交渉は御遠慮ください。とはいえ、中古品であることから、その点ご理解の上ご検討くださいますようお願いします。素人ですが、洗浄、消毒の上、梱包して発送いたします。(箱はありませんが、厳重に梱包いたします。)種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者
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