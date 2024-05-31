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茶道具 懐石 刷毛目小鉢 菓子器 清水焼 京焼 4代 真清水蔵六
商品番号 S60127370888
商品名

茶道具 懐石 刷毛目小鉢 菓子器 清水焼 京焼 4代 真清水蔵六
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刷毛目小鉢4代真清水蔵六共箱口径16.0X14.0cm高さ5.9cm保管品になりますご理解の方宜しくお願いします#茶道具#懐石#鉢#小鉢#菓子器#菓子鉢#清水焼#京焼#真清水蔵六#眞清水蔵六#眞清水徹#眞清水伸#蔵六#福山
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