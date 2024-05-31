藤原樹　アクリルスタンド　KCK トラキン

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商品詳細
THERAMPAGEランペ藤原樹アクリルスタンド アクスタKitchenKingdomKCKTRIBEKINGDOMトラキンKitchenKingdomイベントランキング入賞記念品です。55名のみのリアルグッズとなります。届いた当初からフィルムに少し傷がついておりました。フィルムを剥がせば何も問題ないかと思われます。写真3枚目にてご確認ください。ご希望の方には賞品送付のお知らせも折り畳み、同封させていただきます。即購入⭕️値下げ❌プロフィールを読んでからのご購入お願い致します。
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