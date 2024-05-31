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- Electro Voice HP64M エレクトロボイス ホーン DH3 1本
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商品詳細
EVElectroVoiceHP64MエレクトロボイスEVスピーカーホーンEVDH3DH2010Aツイータードライバー1本動作確認済みですワイズ巻きの純正フラムになります■ドライバー■1\"■20W5000Hz以上は30W■8Ω■1.5～20kHzPAスピーカーのネットワーク1.5～1.65kHzで多く使われてますカットオフ1200Hz位ハイパワーなら5000Hz～20000Hzで通常2000Hz～20000Hzスクリューオン直径約35mm■対応モデル：SX100、SX100PLUS、SX200、SX300、SX500、SX80、FMシリーズ（ER）、ELIMINATORシリーズ、S152、S15M、S1803ER、S1202ER、SH1502ER、FORCE-I、TX1122FM、FM1502、TX1152FMRponseenfrquence:1,5-20kHzSensibilit:111dBPuissance:20WRMSImpdance:8OhmEVElectroVoiceHP64Mホーンサイズ約282㎜×282㎜×奥行き255㎜DH3DH2010AやDH2ドライバー取り付け可能ですBrandNewGenuineElectro-VoiceHP64MPlasticMoldedHornLens.Lensthroathasa1″screwondriverplate.11″x11″x9.25″.HP64MT221EliminatoriiEVELIMINATORHORN(P/NF.01U.157.402)
http://narcologia.ru/goods/capitation456508.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle399225.html
http://narcologia.ru/goods/preference949138.html
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