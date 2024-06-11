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【真作】秋豊/秋景山水図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-11
商品番号 T25674937584
商品名

【真作】秋豊/秋景山水図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-11
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】秋豊【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は薄汚れ、全体に汚れシミ、水シミ、よく目立つ浮きシワあります。状態は悪いです。表装は多少の時代感あり、汚れシミあります。　　　紙箱付　　　　軸丈　縦　200cm×幅　71cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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【真作】秋豊/秋景山水図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-11目次 - 伊藤書房
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【真作】秋豊/秋景山水図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-11目次 写真ページ（豆本・限定本・色紙・署名本） 1 易・東洋思想
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【真作】秋豊/秋景山水図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-11

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