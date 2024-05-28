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リボルテック アイアンマン マーク1 ～ マーク4 / MARVEL スターク
商品番号 Y83880922974
商品名

リボルテック アイアンマン マーク1 ～ マーク4 / MARVEL スターク
ブランド名 カイヨウドウ
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海洋堂リボルテックアイアンマンマーク1　マーク2　マーク3　マーク44点セットです軟質樹脂を使用したアイアンマンフィギュアの宿命で、飾っているだけで一部パーツが退色劣化してしまっております※この当時のアイアンマンフィギュアの多くに見られる現象で　柔らかいパーツにメタリックレッドが塗られていると　経年で退色、塗膜が浮き上がってしまいネバネバになったり　質感が変化してしまいます　目立った傷汚れ、関節の緩みや破損等はありません写真のもので全てとなりますジャンク扱いセットという認識でお願い致しますマーク1は全身硬質パーツに覆われているので問題が見受けられませんまた、造形塗装ともに屈指の出来ですマーク2は全身のシルバーが退色気味で開封当時のヌメッとしたギラついた感じが失われていますマーク3は手の甲、足首の覆いの部分の軟質パーツに劣化がありますマーク4は肩、背中などに劣化が見受けられますフィギュア種類...アクションフィギュアスケール...1/12
http://narcologia.ru/goods/secretarial987316.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect844070.html
http://narcologia.ru/goods/plaque999007.html
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