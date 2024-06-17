人間国宝　三代徳田八十吉　(正彦) 彩釉　器　九谷焼　皿　鉢

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種類···皿・鉢九谷焼の人間国宝三代徳田八十吉(正彦)作の彩釉器です。グラデーションが美しく、ジャパンクタニと呼ばれ海外からの評価も高いです。菓子鉢や普段の盛り皿としても使えます。商品状況目立った傷、汚れ等は無く良い状況だと思います。※経年の微々たる汚れ等はご了承下さい。付属品共箱、陶歴栞商品サイズ高さ約5.7cm、幅約21.7cmです。※素人採寸なので若干の誤差はご了承下さい。何かご質問ご要望がありましたらコメントを宜しくお願い致します。他にも多数出品しておりますので是非ご覧下さい。#九谷焼#人間国宝#徳田八十吉#皿#鉢#菓子鉢#耀彩