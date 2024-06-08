ポケカセット　基本雷エネルギー　コライドン　デオキシス　ゼラオラ　フーパ

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商品詳細
基本雷エネルギーUR×2コライドンexURゼラオラVSTARSARデオキシスVSTARSARフーパVSARパック開封後即スリーブに保管したため傷や汚れは一切ありません。スリーブとローダーに入れて発送します。
http://narcologia.ru/goods/stage691597.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral898732.html
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