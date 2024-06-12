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指物師 一方作 老松長煙草盆二客セット 九如堂一茶花押 莨盆 美しい木目 共箱
商品番号 C46932999865
商品名

指物師 一方作 老松長煙草盆二客セット 九如堂一茶花押 莨盆 美しい木目 共箱
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 7,473 円
在庫状況 あり

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商品詳細

指物師一方作老松長煙草盆二客セット九如堂一茶花押莨盆美しい木目共箱★時代物★5D0119サイズ(約):長さ27.2㎝、幅16.7㎝、高さ9.3㎝、重さ441g
http://narcologia.ru/goods/contemplate611977.html
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