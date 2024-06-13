ウルトラマン　ソフビ　山王日枝神社　限定クリアレッドラメ

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七五三で頂きましたが、子供の興味が無く自宅保管していました。七五三の際と、出品の撮影のため、開封しました。紙袋もお付けします。（送料節約のため、折り曲げて発送いたしますので予めご了承ください）自宅保管ですので、ご理解、ご了承の上ご購入ください。