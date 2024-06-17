新品 マフェックス No.123 MAFEX CATWOMAN HUSH Ver

新品未開封】メディコム・トイMAFEXマフェックスNo.123MAFEXCATWOMANHUSHVer.全高約150mm塗装済みアクションフィギュアBewarethemanwhocanstrikefromadistance!最高のフォルムと抜群の可動領域を両立!史上最強のアクションフィギュア!DCCOMICより『HUSH』のCATWOMANを立体化!クリアタイプゴーグルを装備した、頭部3種付属!専用ジョイントパーツにより、独特のポージングが可能!ムチパーツ、ウエスト差し替えパーツ付属!各種手首パーツ付属により、様々なアクションを再現可能!可動式フィギュアスタンド付属!原型製作：SHSTUDIO\u0026PERFECT-STUDIO。



メディコム・トイ MAFEX マフェックス No.123 MAFEX CATWOMAN HUSH Ver. 全高約150mm 塗装済み アクションフィギュア



マフェックス No.123 MAFEX CATWOMAN HUSH Ver. 全 | フリマアプリ ラクマ



マフェックス No．123 MAFEX CATWOMAN（HUSH Ver．）



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