ディズニー Disney ティンカーベル　絵画　デッサン

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ティンカーベルの絵画 デッサンになります。20年前にハワイで購入し大切に飾っておりました。丈夫な黒の額縁に入っています。裏面に証明書も付いています。サイズは高さ525mm✖️幅440mm✖️厚み25mmです。かなりレアなお品です。ティンカーベル好きな方、こちらの絵をお探しだった方にお譲りできましたら幸いです。⭐︎値下げ大歓迎です。お気軽にコメントしてください。どうぞ宜しくお願い致します。#まえちんの商品一覧