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ディズニー Disney ティンカーベル　絵画　デッサン
商品番号 T19061875388
商品名

ディズニー Disney ティンカーベル　絵画　デッサン
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 13,055 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティンカーベルの絵画　デッサンになります。20年前にハワイで購入し大切に飾っておりました。丈夫な黒の額縁に入っています。裏面に証明書も付いています。サイズは高さ525mm✖️幅440mm✖️厚み25mmです。かなりレアなお品です。ティンカーベル好きな方、こちらの絵をお探しだった方にお譲りできましたら幸いです。⭐︎値下げ大歓迎です。お気軽にコメントしてください。どうぞ宜しくお願い致します。#まえちんの商品一覧
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