にじさんじ　白雪巴　誕生日グッズ

新品未開封の品になります。初期不良不備などはメーカー様に直接お問い合わせ下さい。【セット】◆記念日グッズフルセット◆・キャンバスパネル・ブロマイド付きアクリルフォトフレーム・メタルチャーム・缶バッジ2種セット壁紙・ボイスは付きませんのでご了承ください。



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