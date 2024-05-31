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胡開文製 嘉慶年製 御園図古墨 墨 ケース付 / 書道具☆時代物☆
商品番号 J75189449503
商品名

胡開文製 嘉慶年製 御園図古墨 墨 ケース付 / 書道具☆時代物☆
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 9,156 円
在庫状況 あり

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商品詳細

胡開文製嘉慶年製御園図古墨墨ケース付/書道具☆時代物☆3C0714サイズ(約):ケース左上：長さ9.7cm、最大幅4.6cm、高さ1.5cm、重さ72g
http://narcologia.ru/goods/cowpox995339.html
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