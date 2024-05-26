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中国　玉石岫玉彫刻　虎　置物　唐木台付　N　4645
商品番号 A20233795310
商品名

中国　玉石岫玉彫刻　虎　置物　唐木台付　N　4645
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 5,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約10cm　幅約24.5cm×9.8cm　重さ約856g画像では分かりにくいですが、虎の牙が少し欠けていると思われます。玉石と台は外れません。唐木台にひびが見受けられます。(画像９枚目)土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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