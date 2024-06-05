火鉢　漆塗り（1対）

アンティーク雑貨 和製アンティーク 明治大正期 漆塗り 花唐草蒔絵火鉢(R-039394)

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火鉢 漆塗り 漆器 一対 木箱 昭和レトロ 古民家 茶道 | www.tanozluce.com

昭和初期 根来塗 高級感あふれる色使いの火鉢一対・箱付き(手焙り、漆塗り)(R-043020)