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火鉢　漆塗り（1対）
商品番号 B83998842766
商品名

火鉢　漆塗り（1対）
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 13,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長期保管の古いものです数箇所傷かけあります写真で確認ご理解いただける方どうぞアンティークsize横約29cm高さ約25cm
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