火鉢　漆塗り（1対）

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商品詳細
長期保管の古いものです数箇所傷かけあります写真で確認ご理解いただける方どうぞアンティークsize横約29cm高さ約25cm
http://narcologia.ru/goods/moisture316869.html
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