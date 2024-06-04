SEKAINOOWARI セカオワ　メガジャケ

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商品詳細
【7/21¥10,000→¥9,500お値下げしました】【10/3¥9,500→9,000お値下げしました】セカオワumbrella特典メガジャケ3つセット全て未開封です。サイズは24cm×24cmです。以前メルカリにて購入しました。今は手に入らないレア物だと思います。深瀬さんが描いた絵のジャケットでオシャレです。引越しにより飾ることができなくなったので、セカオワ大好きな方にお譲りできたら嬉しいです！※バラ売り不可です#世界の終わり#SEKAINOOWARI#セカオワ#ジャケット#メガジャケ#特典#Fukase#Saori#Nakajin#DJLove人気グループ···SEKAINOOWARI(セカオワ)グッズ種類···その他
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