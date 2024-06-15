KAWAI シンセサイザー　電子ピアノ　GM SPECTRA KC20

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商品詳細
種類···キーボード・シンセサイザー動作確認済み。配線は付属しません。本体のみの出品です。
http://narcologia.ru/goods/unusable385174.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle34166.html
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