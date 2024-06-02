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WCS ポケモン　プレイマット　ピカチュウ　ルギア
商品番号 E52835742714
商品名

WCS ポケモン　プレイマット　ピカチュウ　ルギア
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。GreatWavePikachu\u0026FriendsPlaymatWCS2023限定ポケモンセンターワールドストア購入品です。新品未使用丁寧に梱包して発送いたします。#プレイマット#ポケカ
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