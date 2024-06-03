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商品詳細
人気のドイツ製、Adlerのファゴット（バスーン）です。メーカー名が消えていますが、以前調整をお願いした楽器店でもAdlerで間違いないとのことです。一般的なグレードである1357ではないかとも言われました。さすがドイツ製で厚みのある音色で、息の通りも良く鳴らしやすいです。現在の小売販売価格は1,232,000円です。【状態】音出し確認済みです。吹き心地良好。管体やキーに傷や塗装の剥がれ、メッキのくすみなどあり。写真でご確認ください。写真7枚目、少し凹みあり。【付属品】本体ハードケースハンドレストボーカル
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アドラー ファゴット Adler ドイツ製
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アドラー ファゴット Adler ドイツ製
アドラー ファゴット Adler ドイツ製
アドラー ファゴット Adler ドイツ製
アドラー ファゴット Adler ドイツ製
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アドラー ファゴット Adler ドイツ製
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アドラー ファゴット Adler ドイツ製
アドラー ファゴット Adler ドイツ製
アドラー ファゴット Adler ドイツ製
アドラー ファゴット Adler ドイツ製
アドラー ファゴット Adler ドイツ製 | www.esn-ub.org
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アドラー ファゴット Adler ドイツ製 www.krzysztofbialy.com
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アドラー ファゴット Adler ドイツ製