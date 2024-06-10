プラモデル完成品震電1/72

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商品詳細
日本海軍試作局地戦闘機J7WISHINDEN1/72タミヤ製モーター内蔵プロペラ回転します機体先端ランプ点灯レインボーカラー単４電池3本使用交換可能
http://narcologia.ru/goods/perforce660765.html
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