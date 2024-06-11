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- 10H ハーモニカ ハモンド HA-20 12個 A♭ A B♭ B C D♭
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商品詳細
10HハーモニカハモンドHA-2012個DEB♭BCF♯GA♭FAE♭D♭【セット内容】A♭AB♭BCD♭DE♭EFF♯Gそれぞれケースございます。説明書類はあるものとないものがございます。【状態】・長らく倉庫で眠っていたものにつき、ケースにはホコリっぽいニオイがございます。・本体は清掃済みですが、ケース同様ホコリっぽいニオイは多少残っている可能性がございますことをごご理解のうえ、ご購入くださいませ。・本体には大きなキズは見受けられませんが、細かいスレキズ等はございます。【備考】・交渉中であっても完全に早い者勝ちとなります。・まとめ売りのためお安くしております。そのためバラ売りは不可となります。管理番号:HM-12
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