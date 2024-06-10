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バリ絵画　インテリア
商品番号 V58117470512
商品名

バリ絵画　インテリア
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

バリで昔に買った絵画2枚です。額は以前、安物を買ったものでサイズあってません。額付きでも、中身だけでも大丈夫です。すごく素敵で一目惚れしました。ジャワ島で買ったような記憶があります。あと、3枚は家に飾ってありますが、この2枚は飾る場所がないのでぜひ！絵に割れ？的なものあります
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