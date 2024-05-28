★未使用高級ゴールド額付★手書き油絵★外寸約690×615mm 玄関やリビングに

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ご覧頂きまして、ありがとうございます。父のコレクションを出品致します♪※値引き交渉＆専用出品は基本的に対応致しません。ただ複数購入される場合は、多少の値引きと専用出品は可能です。手書き油絵であることは、知人の業者様より確認済みです。作者の経歴書がありませんので、詳しいことは分かりません。あくまで個人的見解では、鑑賞の支障となるような目立つ打痕や使用歴をあまり感じられないと思います。(但し無傷の品物を保証するものではありません。)外寸約690×615mm 内寸:約530×455mm(おおよそF10号相当)付属品は額縁、吊り金具、吊紐となります。その他、額縁の出品物についてはこちらをクリックして下さい♪⇒#kakoframe※値引き交渉＆専用出品は基本的に対応致しません。ただ複数購入される場合は、多少の値引きと専用出品は可能です。よろしくお願いします。#F10#10号#花瓶の花#静物画#油絵#木製フレーム#油絵用額縁#油縁#ガクブチ#額ぶち#油彩#手書き#高級#ゴールド仕上げ