ギラティナvstar ur Vstarユニバース ポケモンカード

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングルポケモンカード ハイクラスパック VSTARユニバースギラティナ UR開封後に即スリーブに入れて暗所にて保管しております。状態は写真から判断の程よろしくお願いします。綺麗な状態かとは思いますが、あくまで素人検品となりますので、ご理解ください。即購入歓迎です。濡れ折れ防止対策をし、発送させて頂きます。すり替え防止の為、返品不可。ご了承の上、ご購入お願い致します。
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