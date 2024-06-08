maison レスポール　タバコサンバースト（梱包済）

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ぱっと見は綺麗ですが⭕印に傷などあります。ヘッドは欠けがありましたが、可能な限り修復しました。（最後の写真参照願います）フレットは8部山位です。各ポジションの音出し確認しました。タイプ...レスポールタイプシリーズ...Gibsonコピーボディタイプ...ソリッドネックは正常です。新品の弦に交換しております。※離島は送料がプラスになりますので、ご確認願います。※スタンド、ケースは付きません。エアパッキンに包んで発送します。中古品をご理解の上、ご検討願います。基本は3Nでお願いします。