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ToshI 50th 直筆サイン入りTシャツ
商品番号 R63699419180
商品名

ToshI 50th 直筆サイン入りTシャツ
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LoveisMariaToshI50thの直筆サイン入りTシャツです。サインは黒のマジックで書いてあります。ライブの時にいただいたものだとおもいますが、特典だったかお土産だったか失念しました。未使用のため状態は良いと思いますが、長期自宅保管のため小さなシミは数箇所あります。目立ちません。気になる方はご遠慮ください。●サイズ：タグ表記Ｍサイズ肩幅46.5cm身幅50cm着丈67cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地綿100%#XJAPAN※10,500円以上の商品をご購入いただいた方には、現在出品している中の500円以下の商品を一点プレゼントいたします。ご購入いただいた際にコメントにてご希望の商品をご指定ください。コメントがない場合は不要と判断させていただきます。
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