APEX Legends もちころりん レイス　クリプト

もちころりん 2種のまとめ売りです。画像の子をお届けします。ばら売り不可 お値下げ不可。即購入大歓迎です。アミューズ景品につき獲得時からの初期傷や多少の汚れなどはご容赦ください。基本的にはタグ付きの未使用品です。画像にて必ず確認お願い致します。また発送に関しましてはぬいぐるみ関係はじめ、ポストインにて投函する可能性が高い為、一時的に潰す形での発送となります。お気にされる方のご購入はご遠慮ください。



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