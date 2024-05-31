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激レア プリプリ デニムシャツ 未使用
商品番号 T57890410849
商品名

激レア プリプリ デニムシャツ 未使用
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レアプリプリデニムシャツコンサート会場で購入した物で未使用です。兄から譲り受けたコレクション物です。かなり古い物ですが、箱の中で保管をしてあった商品です。美品です。袋も1度も開けていません。のでそのまま写真を撮りました。宜しくお願い致します。#PrincessPrincess#プリンセスプリンセス#プリプリ
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