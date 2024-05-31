激レア プリプリ デニムシャツ 未使用

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商品詳細
激レアプリプリデニムシャツコンサート会場で購入した物で未使用です。兄から譲り受けたコレクション物です。かなり古い物ですが、箱の中で保管をしてあった商品です。美品です。袋も1度も開けていません。のでそのまま写真を撮りました。宜しくお願い致します。#PrincessPrincess#プリンセスプリンセス#プリプリ
http://narcologia.ru/goods/stepchild202252.html
http://narcologia.ru/goods/marshal574080.html
http://narcologia.ru/goods/tenet564063.html
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