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辻村史朗作★唐津 ぐい呑み★
商品番号 I47960171847
商品名

辻村史朗作★唐津 ぐい呑み★
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 6,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

辻村史朗作★唐津ぐい呑み★辻村史朗先生の作品です。以前、母が辻村先生の作品をコレクションしていたので、その関係で頂いた物だと聞いています。箱はございません。私は我が家の箱なしコレクションの中で秀逸な物だと思います。※自宅保管品であることをご了承下さいませ。#ひーさんSHOP辻村史朗作品一覧《種類》唐津だと思います。《形状》ぐい呑み※写真の追加、サイズの詳細、お気軽にお声掛け下さいませ。#茶道具#辻村史朗#ぐい呑み#ぐいのみ#お猪口#おちょこ
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