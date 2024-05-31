辻村史朗作★唐津 ぐい呑み★

辻村史朗作★唐津ぐい呑み★辻村史朗先生の作品です。以前、母が辻村先生の作品をコレクションしていたので、その関係で頂いた物だと聞いています。箱はございません。私は我が家の箱なしコレクションの中で秀逸な物だと思います。※自宅保管品であることをご了承下さいませ。#ひーさんSHOP辻村史朗作品一覧《種類》唐津だと思います。《形状》ぐい呑み※写真の追加、サイズの詳細、お気軽にお声掛け下さいませ。#茶道具#辻村史朗#ぐい呑み#ぐいのみ#お猪口#おちょこ



代官山 蔦屋書店】貴重な辻村史朗作品の展示販売を行うイベント「辻村 ...



辻村史朗 | Shiro Tsujimura — Kami Ya Co.,Ltd. | 株式会社かみ屋



企画展「辻村史朗 −茶盌」 – ZENBI | ZENBI -鍵善良房- KAGIZEN ART ...



辻村 史朗 | 美術の森



ジェフ シャピロ・辻村 史朗・クロード シャンピ 三人展 | 柿傳ギャラリー



辻村史朗 作品所蔵館 — Kami Ya Co.,Ltd. | 株式会社かみ屋



陶芸家・辻村史朗さんからいただいた「宝物」【永松仁美─My favorite ...



企画展「辻村史朗 −茶盌」 – ZENBI | ZENBI -鍵善良房- KAGIZEN ART ...



辻村史朗 Shiro Tsujimura｜ gallery yamahon - yamahon online store



辻村史朗 −茶盌」 （ZENBI - 鍵善良房 - KAGIZEN ART MUSEUM ...



辻村史朗「土」展 昂 KOU KYOTO



陶芸家・辻村史朗の自選回顧展が美術館「えき」KYOTOで - 茶碗など ...



世界中にコレクターをもつ辻村史朗のものづくりと暮らし。“陶源郷”に生きる



辻村史朗手記 器と心 — Kami Ya Co.,Ltd. | 株式会社かみ屋



辻村 史朗 作 『志野 ぐい吞』 ｜骨董品買取 緑和堂