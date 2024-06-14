ポケモンカー　ミュウツーVSTAR SARリザードン Vstar SAR

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商品詳細
ミュウツーVSTARSARリザードンVstar2枚セット！スリーブとファイルに入れて保管していたため傷等はありませんトラブル防止のためあくまでもプレイ用として出品致します！即購入OKです、よろしくお願い致します！種類···ポケモンカード(ポケカ)
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