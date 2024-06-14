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ポケモンカー　ミュウツーVSTAR SARリザードン Vstar SAR
商品番号 N82959675338
商品名

ポケモンカー　ミュウツーVSTAR SARリザードン Vstar SAR
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュウツーVSTARSARリザードンVstar2枚セット！スリーブとファイルに入れて保管していたため傷等はありませんトラブル防止のためあくまでもプレイ用として出品致します！即購入OKです、よろしくお願い致します！種類···ポケモンカード(ポケカ)
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