蓮ノ空1stライブ　ランダム缶バッジ　藤島慈

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商品詳細
ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ藤島慈1st缶バッジ5枚値下げ交渉不可です。即購入可です。緩衝材付きの封筒にて発送します。丁寧に扱う様に心掛けておりますが、指紋・初期傷等がある場合がございます。あくまでも、素人管理だとご了承ください。（神経質な方はご購入をご遠慮ください）
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