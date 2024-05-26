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- 【コンデンサーマイク＋オーディオインターフェース＋ショックマウント】
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商品詳細
定価の1/3！コンデンサーマイク、オーディオインターフェース、ショックマウント3点セット。【セット内容】●MXL-V67Gコンデンサーマイク（定価￥14,200）●FOCUSRITE/ScarlettSolo(gen.3)オーディオインターフェイス（定価￥16,680）●ショックマウント（定価￥3,980）【商品状態】使用歴：約3年動作：問題無し傷・損傷：アリ（動作・音質には一切問題ありません）【同封内容】掲載画像商品のみとなります。マイクケーブルやオーディオインターフェスのUSBケーブルなどは付属しておりません。【発送方法】①事前動作確認②簡易クリーニング┗ホコリを取り除き、電化製品用掃除シートで清掃後、アルコール除菌を行います。③梱包┗クッション性の高い梱包材を使用して発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/capitation333208.html
http://narcologia.ru/goods/smear531704.html
http://narcologia.ru/goods/financier896360.html
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