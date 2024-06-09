[楽焼] 茶道具 黒楽茶碗

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楽焼茶碗、楽茶碗は茶道具専門店の千紀園にて 楽焼茶碗、楽茶碗は茶道具専門店の千紀園にて



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年代等不明です。写真最後2枚のみ保管中のキズの可能性有り。他の表情は作陶時のもの。外寸約cm直径11.5×高7.3まとめ買い機能以外の値下げ交渉不可。単品は即購入でどうぞ。種類···茶道具