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ブリルハート(Carlsbad) エボリン 4 (アルト)
商品番号 U83153940418
商品名

ブリルハート(Carlsbad) エボリン 4 (アルト)
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 12,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金欠のため出品します。ブリルハートのエボリン、Carlsbad期の物です。ゴッツさんのリフェイスがある個体です。開きはメイヤーの5番ぐらいかと思います。リフェイスされてるおかげか吹きやすく鳴りが良いです。目立ったクラックもなくこれからも長く使える個体かと思います。
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