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- ブリルハート(Carlsbad) エボリン 4 (アルト)
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商品詳細
金欠のため出品します。ブリルハートのエボリン、Carlsbad期の物です。ゴッツさんのリフェイスがある個体です。開きはメイヤーの5番ぐらいかと思います。リフェイスされてるおかげか吹きやすく鳴りが良いです。目立ったクラックもなくこれからも長く使える個体かと思います。
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