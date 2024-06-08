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DCマルチバース ザ・フラッシュ バットモービル　未開封
商品番号 Y59730748862
商品名

DCマルチバース ザ・フラッシュ バットモービル　未開封
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DCマルチバースザ・フラッシュバットモービル　未開封THEFLASHMcFARLANETOYS2023DCMULTIVERSE7inchActionFigureDeluxeVehicleBATMOBILEザ・フラッシュマクファーレントイズDCマルチバース7インチアクションフィギュアデラックスビークルバットモービル■商品説明数ある中から、商品をご覧頂きありがとうございます。DCマルチバース　バットモービルになります。以前、ショップにて購入した未開封品になります。映画『ザ・フラッシュ』に登場する、マイケル・キートン演じるマルチバースのバットマンが搭乗するバットモービルを、大迫力の全長約56cmで立体化！造形や質感にこだわり、細部に至るまで再現。キャノピーは開閉するので、同シリーズの7インチ・フィギュアを乗せることが可能。後部のウイング部分は取り外しが可能。パッケージはそのまま飾れるウィンドウボックス仕様。■その他未開封品になりますので、中身の確認はできておりません。（画像の様に輸送箱の上部のみを開封。送り状を剥がしたあとがあります）輸送箱上部をテーピングしたものを発送致します。あくまでも、個人保管の中古品になりますので、完璧をお求めの方はご遠慮ください。トラブル防止のため、ご不明な点があれば、お気軽にコメントいただければと思います。購入後の返品は、すり替え防止の為対応しておりません。宜しくお願い致します。DCコミックスバットマンスーパーマンスーパーガールワンダーウーマンマクファーレントイズケナーハズブロトイビズマーベルレジェンドDCCOMICSBATMANSUPERMANSUPERGIRLWONDERWOMANMcFARLANETOYSKENNERHASBROTOYBIZMARVELLEGENDS
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