DCマルチバース ザ・フラッシュ バットモービル　未開封

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DCマルチバースザ・フラッシュバットモービル 未開封THEFLASHMcFARLANETOYS2023DCMULTIVERSE7inchActionFigureDeluxeVehicleBATMOBILEザ・フラッシュマクファーレントイズDCマルチバース7インチアクションフィギュアデラックスビークルバットモービル■商品説明数ある中から、商品をご覧頂きありがとうございます。DCマルチバース バットモービルになります。以前、ショップにて購入した未開封品になります。映画『ザ・フラッシュ』に登場する、マイケル・キートン演じるマルチバースのバットマンが搭乗するバットモービルを、大迫力の全長約56cmで立体化！造形や質感にこだわり、細部に至るまで再現。キャノピーは開閉するので、同シリーズの7インチ・フィギュアを乗せることが可能。後部のウイング部分は取り外しが可能。パッケージはそのまま飾れるウィンドウボックス仕様。■その他未開封品になりますので、中身の確認はできておりません。（画像の様に輸送箱の上部のみを開封。送り状を剥がしたあとがあります）輸送箱上部をテーピングしたものを発送致します。あくまでも、個人保管の中古品になりますので、完璧をお求めの方はご遠慮ください。トラブル防止のため、ご不明な点があれば、お気軽にコメントいただければと思います。購入後の返品は、すり替え防止の為対応しておりません。宜しくお願い致します。DCコミックスバットマンスーパーマンスーパーガールワンダーウーマンマクファーレントイズケナーハズブロトイビズマーベルレジェンドDCCOMICSBATMANSUPERMANSUPERGIRLWONDERWOMANMcFARLANETOYSKENNERHASBROTOYBIZMARVELLEGENDS