翠 堂 筆》 彩色花鳥画 絹本掛軸 【 四季花之図 】共箱 タトウ箱 522 ...

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絵画の種類···日本画 翠堂筆 彩色花鳥画 絹本掛軸形式···掛け軸・掛軸 掛軸一幅軸先は漆木 共箱 タトウ箱 主題···静物 彩色画 四季花之図主な画材···水彩絵の具 日本画 彩色花鳥画 四季花之図 翠堂筆 自題箱 タトウ箱 状態 表具作品共未使用品に近い良好な状態です。 サイズ 表具 187cmX51.5cm絹本 111.5cmX39cm自題共箱 60.4cm7.0cm8.0cmタトウ箱 62cm8.0cm8.0cm80サイズゆうパックで発送いたします