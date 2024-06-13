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- 尾崎豊 Tシャツ（1991年 Birth） #未開封
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商品詳細
グッズ種類···Tシャツご覧いただき、ありがとうございます。1991年Birthツアーの白Tシャツを出品します。未使用で、袋から出さずに、タンス奥で保管しておりました。汚れや傷みは見られませんが、外見確認では、少々のシワを確認しております。今回の出品に際しても、開封していませんし、購入される方に対しても、未開封で送付させいただきたいと考えており、開封確認はご遠慮ください。長期自宅保管に、ご理解いただける方のご検討をお願いいたします。サイズ...L胸囲...90-98
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