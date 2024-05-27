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- 掛け軸 拓本 寒山寺 楓橋夜泊詩碑 中国 悠久 歴史 掛軸 です。
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商品詳細
掛け軸拓本寒山寺楓橋夜泊詩碑 中国悠久歴史掛軸です。月落ち烏啼いて霜天に満つ江楓漁火愁眠に対す姑蘇城外寒山寺夜半の鐘声客船に到る拓本サイズ（本紙）：623×1289ｍｍ自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 掛け軸 掛軸 拓本 原拓本 表装 骨董 日本画 絵画 版画 絵師 書 書画 書道 水墨画 茶道具 茶道 茶掛け 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 鑑定団 昭和レトロ 寒山寺 楓橋夜泊詩 寒山拾得 寒山 拾得 寒山寺 石碑 森鴎外#掛け軸#掛軸#拓本#茶掛け#茶道具#原拓本#寒山寺#楓橋夜泊詩#寒山拾得#寒山#拾得#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...拓本形式...掛け軸・掛軸主題...書
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