マーベルレジェンド デッドプール ネガソニック ウォーヘッド 2パック 6インチ

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商品詳細
HasbroMarvelLegends6inchDeadpool\u0026NegasonicTeenageWarhead2Packハズブロマーベルレジェンド・デッドプール・ネガソニック・ティーンエイジ・ウォーヘッド2パックの出品になります。開封品になります。長期保管品のため箱に痛みが見られます。あくまで保管用とお考えください。またフィギュア本体にはアメトイ特有の塗装ムラ・個体差がございます。2枚目以降に写真を添付しておりますのでご確認ください。(他にもご希望の写真があれば追加いたします。)アメトイにご理解のある方のご購入をお願い致します。一度人の手に渡ったものですのでその点ご了承ください。こちら即購入OKです。バラ売り不可です。段ボールでらくらくメルカリ便にて発送致します。MarvellegendsActionfigureDeadpoolデップーハズブロマーベルコミック6インチアクションフィギュア
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