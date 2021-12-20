にじさんじEN Luxiem ミスタ・リアス 誕生日グッズ MystaRias

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商品詳細
にじさんじENLuxiemラクシエムルクシムミスタ・リアスMystaRias誕生日グッズセット内容・アクリルパネル・B2タペストリー・56mm缶バッジ・75mm缶バッジ・アクリルフレームキーホルダー全て未開封です。キーホルダーと缶バッジはプチプチ一重梱包をします。タペストリーのサイズが大きいため、A4の封筒を2枚使って発送します。おまけ付き
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