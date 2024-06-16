ちいかわ　ハチワレ　おしゃべり　2体セット

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商品詳細
●ずっといっしょ おうえんしてねおしゃべりちいかわ●お返事するよッ超いっぱいッおしゃべりハチワレ２個セット売りご覧いただきありがとうございます。この商品は新品未開封品になります。匿名配送にて送らせて頂きます。新品で確認した限りでは目立った傷はありませんが、完璧な商品をお求めの方は店頭にてお求め下さい。バラ売り、返品の対応は致しかねます。よろしくお願い致します。#ちいかわ#ハチワレ人気タイトル...ちいかわ
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