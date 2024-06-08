YAMAHA YAS475 アルトサックス

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商品詳細
美品 YAMAHAYAS475アルトサックス非常に綺麗な状態です。目立った傷、大きな汚れは見受けられませんが、中古品の為、多少の使用感はございますお写真にて状態をよくご確認ください動作確認済みのモノを購入しています《付属品》写真に写っている物が全てです。簡易クリーニング、消毒済み。新品未使用品をお求めの方や、非常に細かいキズ、スレ等を気にされる神経質な方のご購入はご遠慮ください。種類...サックスレベル...初心者
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