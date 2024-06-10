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F582 焼〆 水指 小倉円平 共箱 円平陶苑 小倉圓平 焼締め 茶道具
商品番号 P91168172170
商品名

F582 焼〆 水指 小倉円平 共箱 円平陶苑 小倉圓平 焼締め 茶道具
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

F582焼〆水指小倉円平共箱円平陶苑小倉圓平焼き締め焼締め茶道具-------------------------------------------------------------------------　　口径(内)　11.3cm胴径　16.5cmつまみまでの高さ　17.5cm目立った傷なく良い状態です。共布にシミがあります。　-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。
http://narcologia.ru/goods/Addict510618.html
http://narcologia.ru/goods/Addict906318.html
http://narcologia.ru/goods/response531342.html
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