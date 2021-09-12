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ピグノーズトラベルギター
商品番号 I34957531931
商品名

ピグノーズトラベルギター
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピグノーズのトラベルギター、色はサンバーストです。外部スピーカーからも内蔵スピーカーからの音出しも全く問題ありません。多少の擦り傷等はありますが、大きな傷は無く、キレイな状態です。ショートスケールで女性やお子様などでも弾きやすいと思います。
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http://narcologia.ru/goods/sucrose357240.html
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