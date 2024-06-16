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信楽焼:四代目:高橋楽斎作:共箱:本物保証
商品番号 C74221728582
商品名

信楽焼:四代目:高橋楽斎作:共箱:本物保証
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 8,379 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具:信楽焼.四代目高橋楽斎、三代高橋楽斎の長男、父の後を継ぎ四代を襲名、ロサンゼルスで個展を開くなど活躍。寸法:縦約8cm、経約12cm。保存状態は良好です。信楽焼の特徴の良く表現されているお茶碗です。
http://narcologia.ru/goods/troupe285911.html
http://narcologia.ru/goods/procurement830233.html
http://narcologia.ru/goods/browse506291.html
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