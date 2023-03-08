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- 「62 カタログ・パンフレットシリーズ」希少 ’89 柴田恭兵コンサートパンフ
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商品詳細
商品をご覧いただき誠にありがとうございます実家の整理中に倉庫内から発見したお品です。※「62カタログ・パンフレットシリーズ」★KYOHEISHIBATA’89CONCERTAGAIN～そしてこの夜に～コンサートパンフレット★★シミ・汚れ・折れ等がございます。★B4サイズの特大のパンフレットです。あくまでも中古・経年自宅保管品ですのでご理解いただけます方のご購入をお待ちしております。グッズ種類...パンフレット
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