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送料無料　毛主席詩詞手稿　蝶恋花・答李淑一　掛け軸　上海書画社出版　中国美術
商品番号 C30228181358
商品名

送料無料　毛主席詩詞手稿　蝶恋花・答李淑一　掛け軸　上海書画社出版　中国美術
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明寸法約　115×44.5ｃｍ本紙約　36×32ｃｍご覧のように、上海書画社出版された掛け軸です。時代物、シミ汚れが見られます、本紙の部分は綺麗です。詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#毛主席#詩詞#手稿　#蝶恋花・答李淑一　#掛け軸　#上海書画社出版　#中国美術#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具#茶道具#リリ博物館
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