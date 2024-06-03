送料無料　毛主席詩詞手稿　蝶恋花・答李淑一　掛け軸　上海書画社出版　中国美術

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ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明寸法約 115×44.5ｃｍ本紙約 36×32ｃｍご覧のように、上海書画社出版された掛け軸です。時代物、シミ汚れが見られます、本紙の部分は綺麗です。詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#毛主席#詩詞#手稿 #蝶恋花・答李淑一 #掛け軸 #上海書画社出版 #中国美術#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸 #中国 #ティーポット#茶器 #文房具#茶道具#リリ博物館